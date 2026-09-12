Raebareli News: चौपाल में 20 ग्रामीणों की समस्याओं का निपटारा

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हमीदपुर बड़ागांव निवासी जितेंद्र कुमार, रामखेलावन, सीमा व देवकी ने शौचालय बनवाने की मांग की। रामलखन पाल व रंजीत ने परिवार रजिस्टर बनवाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। रामआसरे, धीराजा, जगदीश व गयाप्रसाद ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए गुहार लगाई।पन्नालाल व अमृत लाल ने पीएम किसान सम्मान निधि न मिलने की शिकायत की। बाबूलाल व जगतनाथ शुक्ला ने नल की मरम्मत कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया।मारियानी गांव निवासी रानी व शांति ने शौचालय के लिए तथा रामदुलारी ने वृद्धावस्था पेंशन, मेडई प्रसाद ने नल की मरम्मत और पंकज व विटूला ने परिवार रजिस्टर की नकल के लिए अधिकारियों से बात की।खंड विकास अधिकारी विजय शंकर त्रिपाठी ने बताया की चौपाल में ग्रामीणों की सभी समस्याओं का निस्तारण करा दिया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव सुरेश चंद्रा, अरुण कुमार, गांव के प्रशासक अंकित व हरिकेश आदि मौजूद रहे।