Raebareli News: अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 12 Sep 2026 01:35 AM IST
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नसीराबाद। नगर पंचायत नसीराबाद के वार्ड नंबर एक लाला बाजार में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए दुकानदार को अंतिम नोटिस दिया गया है। ईओ राजभान शुक्ला ने बताया कि लाला बाजार में अतिक्रमण होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। इससे अक्सर जाम की समस्या बन जाती है। अस्पताल से निकलने वाली एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती है। पहले भी दुकानदार को दो बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया। शुक्रवार को अंतिम नोटिस देकर एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। यदि नहीं हटा तो पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटवाया जाएगा।
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