रायबरेली: जुलूस-ए-मोहम्मदी में गूंजे नातिया कलाम

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रायबरेली: पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिवस पर बुधवार को मुस्लिम समुदाय ने जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला। इस दौरान नातिया कलाम गूंजे। शहर में इस दौरान काफी भीड़ रही और आपसी भाईचारा देखने को मिला। इस दौरान नातिया कलाम पेश किए गए और पैगंबर-ए-इस्लाम के जीवन एवं शिक्षाओं को याद किया गया। लोगों ने आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

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