Raebareli News: 42 साल का फीडर गुम, 42.22 लाख रुपये लापता

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रायबरेली के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह धनराशि आवंटित की गई थी। वर्ष 1984 से 1995 के बीच 42.22 लाख रुपये बिजली वितरण खंड द्वितीय को दिए गए थे। इन रुपयों से स्वतंत्र बिजली फीडर स्थापित किए जाने थे, लेकिन सात औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिए गए बजट का अता-पता अब तक नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों सलोन, छतोह, जायस, खीरों, ऊंचाहार, लालगंज, खीरों में अब तक स्वतंत्र फीडर से बिजली की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इस लापरवाही के कारण जिले में औद्योगिक निवेश प्रभावित हो रहा है।इनसेटसुरेश के प्रयास से सलोन में अब बना प्रस्तावसलोन को वर्ष 1984 में ही 3.60 लाख रुपये स्वतंत्र फीडर के लिए दिए गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अब लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव सुरेश गुप्ता के प्रयास पर डीएम सरनीत कौर ब्रोका के आदेश पर पॉवर कॉर्पोरेशन ने स्वतंत्र फीडर की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है। दोबारा बजट मिलने के बाद बिजली की लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। सुरेश गुप्ता का कहना है कि सलोन औद्योगिक क्षेत्र में अब तक स्वतंत्र फीडर से बिजली नहीं मिल रही है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।इनसेटस्वतंत्र फीडर के लिए पॉवर कॉर्पोरेशन को मिली धनराशिऔद्योगिक क्षेत्र कब दी धनराशि कुल बजटसलोन - 31 दिसंबर 1984 - 360000लालगंज - 31 दिसंबर 1986 - 668000जायस -31 दिसंबर 1986 -383000छतोह -18 मार्च 1987 -112000खीरों -26 जुलाई 1994 -563000ऊंचाहार - 01 मार्च 1990 -1202478डलमऊ - 06 दिसंबर 1995 -934000कुल-4222478इनसेटऔद्योगिक क्षेत्रों में स्वतंत्र फीडर स्थापित कराने का मामला काफी पुराना है। इसके लिए कितना बजट मिला। इसकी जानकारी लेनी होगी। बजट मिलने के बाद क्या प्रगति हुई। इसके बाद भी जानकारी ली जाएगी।अविनाश कुमार, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल द्वितीय रायबरेलीइनसेटऔद्योगिक क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी वर्ष 1984 से यूपीसीडा के पास थी। शासन ने अब यह जिम्मेदारी उद्योग केंद्र को दी है। स्वतंत्र फीडर के लिए बिजली विभाग को दिए गए बजट के संबंध में जानकारी मांगी गई है।परमहंस मौर्या, उपायुक्त उद्योग रायबरेली