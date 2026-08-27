Raebareli News: बारिश से बढ़ी मुश्किल, जलभराव से लोग परेशान

बुधवार को सुबह छह बजे से लेकर 11 बजे तक बारिश हुई। सतांव में इस दौरान तेज बारिश हुई। बारिश के कारण लोग ऑफिस और दुकान पर देर से पहुंचे। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। हालांकि दोपहर में धूप निकली, जिससे उमस बढ़ गई लेकिन शाम को फिर बादलों का घेरा बन गया। बहराना और नया पुरवा मोहल्ला में लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। लोगों को घर से निकलने में सोचना पड़ता है। बालापुर बाजार तिराहा के पास सड़क धंसने से वाहन चालकों को संभल कर निकलना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी फुरसतगंज के अनुसार अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री रहा। 24 घंटे के दौरान 39.6 एमएम बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञ दीतेंद्र सिंह ने बताया कि मौसम खुलने की संभावना कम है।