Raebareli News: उफनाई गंगा, घाट डूबे, कटरी के गांवों पर बाढ़ का खतरा

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इधर, बारिश होने पर करीब एक सप्ताह से गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि अब गंगा नदी पूरी तरह से उफान है। गंगा नदी की लहरें डरावनी लगी है। चेतावनी बिंदु पार करने के बाद गंगा नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान बिंदु 99.360 मीटर की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। डलमऊ का सड़क, वीवीआईपी गंगा घाट के ऊपर तक पानी भर गया है। इससे लोगों का इन दोनों घाटों पर आना-जाना बंद हो गया है। शेष अन्य घाट तक भी पानी पहुंच गया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कटरी इलाके के चक मलिकभीटी, जमाल नगर मोहद्दीनपुर, जहांगीराबाद, पूरे रेवती सिंह, अंबहा, बबुरा गांव के लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं।व्यवस्था के नाम पर हुई खानापूर्तिग्रामीण महादेव, साजन यादव, संतराम, रामाश्रय, शिव बहादुर ने बताया कि धान, गन्ना, अरहर की फसलें डूब गई हैं। पानी तेजी के साथ गांव की ओर आ रहा है। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बाढ़ प्रभावित रास्तों पर उगे जहरीले जंगली बबूल और झाड़ियों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। इससे हम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।इनसेटएसडीएम ने लगाई चौपालगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच एसडीएम डलमऊ प्रीति सिंह ने बुधवार को जमाल नगर मोहिद्दीनपुर गांव में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। एहतियातन बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं।इनसेटऊंचाहार में भी उफान पर गंगा नदीऊंचाहार। क्षेत्र में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऊंचाहार के गोकना गंगाघाट पर तीन फुट पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने से गंगा नदी की लहरें लोगों को डरा रही हैं। मां गंगा गोकर्ण जनकल्याण सेवा समिति के सचिव जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। यही हाल रहा तो बाढ़ आ जाएगी।इनसेटएक सप्ताह में इस तरह गंगा नदी का पानीतारीख गंगा नदी का जलस्तर20 अगस्त 97.400 मीटर21 अगस्त 97.450 मीटर22 अगस्त 97.900 मीटर23 अगस्त 98.100 मीटर24 अगस्त 98.260 मीटर25 अगस्त 98.360 मीटर26 अगस्त 98.440 मीटर