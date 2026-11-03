{"_id":"6ae9891b4c46e8f3620a9758","slug":"video-out-of-control-car-broke-an-electric-pole-and-overturned-into-ditch-in-raebareli-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली में बेकाबू कार बिजली का पोल तोड़कर खड्ड में पलटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रायबरेली में बेकाबू कार बिजली का पोल तोड़कर खड्ड में पलटी
रायबरेली में लालगंज क्षेत्र के बछरावां रोड पर तहसील के निकट सोमवार की रात करीब नौ बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड्ड में पलट गई। हादसे में कार सवार दो लोग बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार बछरावां की ओर से आ रही थी। अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क किनारे लगे 11 केवी के बिजली के पोल को तोड़ते हुए खड्ड में जा पलटी। टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए। इससे उसमें सवार सचिन (32) पुत्र कमल निवासी पूरे देवी मोहल्ला और राहुल (34) पुत्र श्रीराम निवासी पलिया बिरसिंहपुर कार के अंदर फंस गए। सूचना पर पहुंचे लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को घर भेज दिया। हादसे में दोनों को गंभीर चोट नहीं आई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।