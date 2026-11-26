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रायबरेली में बछरावां क्षेत्र के यादव का पुरवा गणेशपुर मजरे तद्दीपुर गांव में पिछले 100 वर्षों से पीने के पानी का संकट बना हुआ है। इस गांव में करीब 500 लोगों की जनसंख्या है, जो रोज सुबह-शाम-दोपहर सिर्फ खाना बनाने और पीने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए पैदल पड़ोसी गांव एक किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। गांव में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी परिवार के लिए प्लास्टिक की पम्प, बाल्टी, डिब्बा समेत अन्य बर्तनों में पानी भरकर लाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना सुबह-शाम पानी लाना ही उनकी दिनचर्या बन गई है। एक घर का काम चलाने के लिए दो से तीन बार पानी लाना पड़ता है। गांव के संतोष कुमार, ज्ञानवती और गीता ने बताया कि वह लोग पूरे जीवन से एक किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं, तब जाकर पीते हैं। खारा पानी होने के चलते गांव में बीमारियां और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो रही हैं। कई बार शिकायत की गई, अधिकारी मौके पर पहुंचे, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में दो बार पानी की टंकी बनी, करीब एक करोड़ रुपए खर्च हुए, वह भी शुरू नहीं हो सकी है। मीठे पानी के इंतजार में उन लोगों का जीवन आखिरी पड़ाव पर है, परंतु मीठा पानी नहीं मिल पाया। ग्रामीण शंकर , राजू ने बताया कि गांव में दो बार पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं आया। मजबूरी में लोगों ने अपने घरों में इंडिया मार्का हैंडपंप भी लगवाए, लेकिन उनसे भी खारा पानी ही आता है, जो पीने लायक नहीं है खारा पानी इस्तेमाल करने से लोगों के शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है। दांत गंदे हो रहे हैं। कपड़े धोने पर कपड़ों का कलर उड़ जाता है और कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं।

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