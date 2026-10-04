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मारपीट में घायल महिला की मौत के मामले में तीन वांछित आरोपी गिरफ्तार

विनोद सिंह

Updated Sun, 04 Oct 2026 07:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 07:43 PM IST







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महेशगंज थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना में घायल महिला की उपचार के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने तीन वांछित आरोपियों शिवमूर्ति उर्फ राममूर्ति, सिया लाल और कल्लू उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ... और पढ़ें

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