प्रतापगढ़: प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी युवती, नाराज परिजनों ने पुतला बनाकर निकाली अर्थी, किया अंतिम संस्कार

तेरहवीं करने की भी तैयारी



युवती के इस फैसले से परिजन बेहद आक्रोशित हो गए। परिजनों ने गांव में युवती का पुतला बनाकर उसकी शवयात्रा (अर्थी) निकाली और गांव के बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों का कहना है कि उनके लिए बेटी अब मर चुकी है और वे तेरहवें दिन उसकी तेरहवीं का संस्कार भी करेंगे। इस पूरी घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं।

पुलिस प्रशासन का पक्ष



इस संदर्भ में जेठवारा थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह से उनके सीयूजी नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी। वहीं, क्षेत्राधिकारी (सीओ) सदर मनोज रघुवंशी ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। प्रकरण की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।