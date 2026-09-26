प्रतापगढ़ : हिरासत में मौत पर गरमाई सियासत, पीड़ित परिजनों से मिलने से पहले ही सपा के सांसद-विधायक हाउस अरेस्ट

कोतवाली में हत्या के बाद लटकाया गया था शव : पूर्व मंत्री मोती सिंह



पट्टी कोतवाली में पुलिस हिरासत में हुई मोलनापुर के शैलेश गौतम उर्फ अर्जुन की मौत मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि पुलिस हिरासत में अर्जुन की हत्या के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।



पूर्व मंत्री का आरोप है कि अर्जुन की मौत के बाद पीड़ित किशोरी के पिता और भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना निंदनीय है। आरोप है कि एफआईआर पर तत्कालीन कोतवाली प्रभारी आनंद पाल सिंह के हस्ताक्षर हैं। उसी मामले में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने चौकी प्रभारी कमलेश यादव समेत अन्य संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी जांच की मांग की है।



पूर्व मंत्री सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के बाद शव को लटकाए जाने की बात अंकित है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दावे की अंतिम पुष्टि संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मूल दस्तावेज से होना बाकी है। पूर्व मंत्री ने एसपी पर भरोसा जताते हुए कहा कि एसपी न्यायप्रिय अधिकारी हैं, उनसे उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में घटना से जुड़े कुछ तथ्य आ सकते हैं। जिससे हत्या की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।