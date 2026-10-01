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घर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने पकड़कर जंगल में छोड़वाया

विनोद सिंह

Updated Thu, 01 Oct 2026 08:26 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 08:26 PM IST







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कंधई थाना क्षेत्र के बिबिया करनपुर गांव में बुधवार की रात 11.30 बजे घर के अंदर अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पीआरवी 112 ने कडी मशक्कत के बाद जंगल में छोड़ा। ... और पढ़ें

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