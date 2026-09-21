प्रतापगढ़ : कोतवाली के बाथरूम में युवक ने फंदा लगाकर दी जान, मचा हड़कंप, दूसरी एफआईआर दर्ज होने से था नाराज

पट्टी कोतवाली में सोमवार को 22 वर्षीय युवक अर्जुन की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार युवक अपनी प्रेमिका के पीछे-पीछे कोतवाली पहुंचा था। पुलिस युवती को बरामद कर कोतवाली ले आई थी। इसी दौरान युवक भी वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि युवक के खिलाफ दूसरी बार प्राथमिकी दर्ज होने से वह नाराज था। वह बाथरूम जाने की बात कहकर गया, जहां बाद में उसकी मौत की जानकारी सामने आई। उसने किसी कपड़े से गला कसकर जान दे दी। घटना बाद कोतवाली में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सूचना पाकर एसपी मौके पर पहुंच गए।

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पुलिस के अनुसार इससे पहले भी युवती के बयान के आधार पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। दूसरी बार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद युवक के नाराज होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर भारी पुलिस बल के साथ पट्टी कोतवाली पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस युवक की मौत के कारणों और घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है।