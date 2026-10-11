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बाबूपट्टी में बिग बी के जन्मदिन पर बच्चों को बांटे गए बैग, लड़कियों को दी गई साइकिल

विनोद सिंह

Updated Sun, 11 Oct 2026 05:21 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 05:21 PM IST







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सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म दिन उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी में मनाया गया। महानायक के 84वें जन्मदिन के मौके पर लड़कियों को 35 साइकिलें दी गई हैं 50 बच्चों को स्कूल बैग वितरित किया गया। ... और पढ़ें

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