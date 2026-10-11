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नवरात्र के पहले दिन पूजीं गईं मां शैलपुत्री, जयकारे से गूंज उठे बेल्हा देवी धाम
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां बेल्हा देवी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भोर में मंगला आरती के बाद शुरू हुआ दर्शन पूजन का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। नारियल चुनरी, फल, फूल और नैवेद्य का अर्पण करके भक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ शहर में सई नदी के तट पर स्थित है। यहां पर जनपद समेत दूर-दूर जनपदों से भक्त पूजा और दर्शन के लिए आते हैं। स्थानीय धार्मिक परंपरा में इस मंदिर को माता सती से जुड़ी कथा के साथ जोड़ा जाता है
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