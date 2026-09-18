{"_id":"6aad4f97238356df1f0f77a5","slug":"youth-drowns-in-canal-during-ganesh-idol-immersion-in-pilibhit-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नहर में डूबा युवक, देर शाम तक नहीं चला पता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत के माधोटांडा इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुक्रवार को हरदोई ब्रांच नहर में एक युवक गहरे पानी में डूब गया। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह देखते ही देखते गहराई में चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर मोटरबोट से तलाश शुरू कराई। स्थानीय गोताखोर भी युवक की खोज में जुटे रहे, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। हादसे की सूचना मिलते ही नहर पुल और आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। युवक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

माधोटांडा के वार्ड नंबर सात निवासी संगम (18) पुत्र त्रिवेणी शर्मा शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए साथियों के साथ कलीनगर पुल के निकट हरदोई ब्रांच नहर पहुंचा था। प्रतिमा विसर्जन के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथ मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह पानी की गहराई में समा गया।



हादसे की जानकारी मिलते ही माधोटांडा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। टीम ने मोटरबोट के माध्यम से नहर में खोजबीन की। स्थानीय गोताखोर भी तलाश में लगे रहे, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली। युवक के नहर में डूबने की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में नहर पुल पर पहुंच गए।



मौके पर भीड़ जुटने से परिजनों की चिंता और बढ़ गई। संगम के परिजन लगातार उसकी तलाश की जानकारी लेते रहे और उनका रो-रोकर बुरा हाल रहा। बताया गया है कि संगम का एक छोटा भाई भी है। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि पुलिस और बचाव दल की ओर से युवक की तलाश जारी रही।





... और पढ़ें