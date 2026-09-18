Pilibhit News: हल्द्वानी मार्ग पर राहत, चलेगी एक और बस

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बीसलपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग हल्द्वानी और रास्ते में पड़ने वाले कस्बों के लिए आवागमन करते हैं। वर्तमान में एक ही बस संचालित होने के कारण यात्रियों का दबाव बढ़ रहा है।बीसलपुर से सुबह नौ बजे जाने वाली बस पर करीब 65 से 70 प्रतिशत लोड आ रहा है, जिससे विभाग को इनकम भी अच्छी हो रही है। खासकर सुबह और अन्य व्यस्त समय में यात्रियों को बस के लिए इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस मार्ग पर एक और बस चलाने का निर्णय लिया है।अधिकारियों के मुताबिक अतिरिक्त बस के संचालन से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बस संचालन की समय-सारिणी को लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल्द ही अतिरिक्त बस का संचालन शुरू होने की उम्मीद है।एआरएएम विपुल पाराशर ने बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए एक अन्य बस चलाए जाने की कवायद की जा रही है। अफसरों के निर्देश के बाद बस का संचालन शुरू हो जाएगा। संवाद