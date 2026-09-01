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पीलीभीत: शारदा नदी में छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक पानी, बाढ़ का अलर्ट जारी

Mukesh Kumar

Updated Tue, 01 Sep 2026 04:01 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 04:01 PM IST

पीलीभीत जिले में बारिश के बीच बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शारदा नदी में दो लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। डीएम ने मंगलवार को नदी किनारे के इलाकों का जायजा लिया और अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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