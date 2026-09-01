पीलीभीत में बाढ़ का अलर्ट: शारदा नदी में छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक पानी, तटवर्ती इलाकों में मंडराया खतरा

पीलीभीत जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। परिगांव के पास शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बनबसा बैराज से नदी में दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे बसे इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने मंगलवार को नदी किनारे के इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से नदी के जलस्तर और बैराज से आने वाले पानी की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से नदी किनारे के गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों को नदी के आसपास न जाने और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।पूरनपुर तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच शारदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बनबसा बैराज से करीब दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद पूरनपुर तहसील के नदी तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ एवं जलभराव का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए तहसील प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।