{"_id":"6a97ce80cd5ef348d2026778","slug":"video-sharda-river-is-flowing-in-spate-in-pilibhit-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"बारिश के बीच बाढ़ का खतरा: पीलीभीत में उफान पर बह रह शारदा नदी, चंदिया हजारा गांव में घुसा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदा नदी में करीब दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पानी का असर अब नदी किनारे बसे गांवों में दिखाई देने लगा है। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के हजारा थाना क्षेत्र के चंदिया गांव में शारदा का पानी घुस गया है। बुधवार को गांव में करीब दो फीट तक पानी भरने से ग्रामीणों में खलबली मच गई। घरों और रास्तों में पानी पहुंचने के कारण लोगों की मुश्किल बढ़ गई है।

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