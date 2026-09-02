पीलीभीत: पंचायत सचिवालय के बाहर बाग में पहुंचा भालू, ग्रामीणों में दहशत

पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे ग्राम पंचायत गजरौला कला सहराई में बुधवार सुबह भालू दिखाई देने से ग्रामीणों में खलबली मच गई। भालू पंचायत सचिवालय के बाहर स्थित बाग में पहुंच गया। ग्रामीणों की नजर भालू पर पड़ते ही इसकी सूचना गांव में तेजी से फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों ने वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी।



ग्रामीणों के मुताबिक, भालू कुछ देर तक पंचायत सचिवालय के बाहर बाग में घूमता रहा। आबादी के नजदीक भालू के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने बच्चों और महिलाओं को अकेले खेतों व बागों की ओर न भेजने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण अक्सर वन्यजीव आबादी के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन भालू के पहुंचने से खतरा और बढ़ गया है।



सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। ग्रामीणों को सतर्क रहने और भालू दिखाई देने पर उसके नजदीक न जाने की हिदायत दी गई है।