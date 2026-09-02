पीलीभीत: राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मिली खामियां

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पीलीभीत में राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने बुधवार को जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गर्भवती भर्ती वार्ड में प्रस्तूता महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने साफ निर्देश दिए की जिला महिला अस्पताल के बाहर मॉडल प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ किया जाना चाहिए। जिससे गर्भवती महिलाओं को बेहतर खान पान मिल सके, व दूसरी ओर महिलाएं आत्मनिर्भर भी बने। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉ.अश्वनी एप्रिन नहीं पहने थे। इस पर पुष्पा पांडे ने नाराजगी जताई। अस्पताल में खामियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए।

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