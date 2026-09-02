पीलीभीत: रेलवे क्रॉसिंग के पास पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या की आशंका, परिवार में मचा कोहराम

पीलीभीत के बीसलपुर में गजरौला रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार दोपहर पेड़ से युवक का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर उसकी शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान मोहल्ला संतनगर निवासी 35 वर्षीय बाबूराम गंगवार के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक, रक्षाबंधन के बाद पत्नी ने मायके से आने से इन्कार कर दिया था, जिससे बाबूराम तनाव में था। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

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मोहल्ला संत नगर निवासी निर्मला देवी ने बताया कि उनका सबसे छोटा पुत्र बाबूराम मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। बाबूराम की पत्नी छाया देवी रक्षाबंधन पर अपने दोनों बच्चों के साथ कोतवाली क्षेत्र के गांव हाफिजनगर स्थित मायके चली गई थी। रक्षाबंधन के अगले दिन बाबूराम पत्नी और बच्चों को लेने ससुराल गया था। बताया गया कि वहां पत्नी ने उसके साथ वापस आने से इन्कार कर दिया। विज्ञापन



परिजनों के अनुसार बाबूराम शराब पीने का आदी था। उसकी पत्नी उसे शराब छोड़ने के लिए कहती थी। ससुराल में पत्नी ने कथित तौर पर उससे कहा था कि जब तक वह शराब पीना बंद नहीं करेगा, तब तक वह उसके साथ नहीं रहेगी। इसके बाद बाबूराम अकेला ही घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने मां को पूरा बात बताई। मां ने उसे समझाने का प्रयास किया। इसके बाद से वह काफी गुमसुम और तनाव में रहने लगा था। मोहल्ला संत नगर निवासी निर्मला देवी ने बताया कि उनका सबसे छोटा पुत्र बाबूराम मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। बाबूराम की पत्नी छाया देवी रक्षाबंधन पर अपने दोनों बच्चों के साथ कोतवाली क्षेत्र के गांव हाफिजनगर स्थित मायके चली गई थी। रक्षाबंधन के अगले दिन बाबूराम पत्नी और बच्चों को लेने ससुराल गया था। बताया गया कि वहां पत्नी ने उसके साथ वापस आने से इन्कार कर दिया।परिजनों के अनुसार बाबूराम शराब पीने का आदी था। उसकी पत्नी उसे शराब छोड़ने के लिए कहती थी। ससुराल में पत्नी ने कथित तौर पर उससे कहा था कि जब तक वह शराब पीना बंद नहीं करेगा, तब तक वह उसके साथ नहीं रहेगी। इसके बाद बाबूराम अकेला ही घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने मां को पूरा बात बताई। मां ने उसे समझाने का प्रयास किया। इसके बाद से वह काफी गुमसुम और तनाव में रहने लगा था।

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