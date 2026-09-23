{"_id":"6ab3c67dcc588a141306f5f5","slug":"video-illegal-construction-demolished-in-pilibhit-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: पिंक सिटी कॉलोनी में फिर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत में लंबे समय से अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के आरोपों को लेकर विवादों में रही पिंक सिटी कॉलोनी में बुधवार को एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। खकरा नदी के किनारे नदी के 100 मीटर दायरे में कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई करीब 100 मीटर सड़क को नगरपालिका, राजस्व और विनियमित क्षेत्र की संयुक्त टीम ने जेसीबी से ध्वस्त करा दिया।

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