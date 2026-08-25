{"_id":"6a8d3393eb59d856f709c618","slug":"video-bridge-worth-rs-279-crore-is-stuck-in-the-changing-flow-of-sharda-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: शारदा की बदलती धारा में फंसा 279 करोड़ का पुल, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीलीभीत जिले में शारदा पार क्षेत्र की करीब एक लाख आबादी को पूरनपुर तहसील व जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए धनाराघाट पर बन रहा 279 करोड़ का पक्का पुल नई उलझनों में फंस गया है। धारा बदलने के डर से सेतु निगम के इंजीनियरों ने पुल के डिजाइन में बदलाव कर निर्माण के रास्ते में आ रहे जंगल के सवा दो सौ से अधिक पेड़ कटवाने की तैयारी कर ली है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटने की अनुमति मिलने पर संशय है तो साथ ही वर्षों से धारा के बदलाव को देखते आए ग्रामीणों के दिमाग में अलग हलचल है। उनका मानना है कि नया डिजाइन और बढ़ाई गई लंबाई का पुल भी उपयोगी साबित नहीं होगा। वे वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी बता रहे हैं।

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