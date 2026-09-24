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पीलीभीत: जंगल क्षेत्र में असम हाईवे पर धान से भरा ट्रक पलटा, सात घंटे बाद यातायात बहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Published by: Mukesh Kumar
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:24 AM IST
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पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में असम हाईवे पर जरा चौकी के निकट गढ़ा पचपेड़ा मोड़ पर बुधवार रात धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा रात करीब दो बजे जंगल क्षेत्र में हुआ। ट्रक के सड़क पर पलटने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा की मदद से ट्रक को सड़क किनारे कराया।
ट्रक को हटाने की कार्रवाई के दौरान करीब एक घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली और वाहनों को नियंत्रित किया। काफी प्रयास के बाद ट्रक को किनारे कराया जा सका। इसके बाद भी सड़क पर यातायात सामान्य होने में समय लगा।
पुलिस के अनुसार सुबह करीब 7:30 बजे यातायात पूरी तरह चालू कराया जा सका। इसके बाद हाईवे से वाहनों का आवागमन सामान्य हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई।
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