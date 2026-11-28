{"_id":"6b0ac5faade0670c920c1530","slug":"video-muzaffarnagar-history-sheeter-father-and-stepmother-arrested-for-allegedly-throwing-15-year-old-girl-into-canal-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: 15 वर्षीय बेटी को गंगनहर में फेंकने का आरोप, हिस्ट्रीशीटर पिता और सौतेली मां गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुजफ्फरनगर: 15 वर्षीय बेटी को गंगनहर में फेंकने का आरोप, हिस्ट्रीशीटर पिता और सौतेली मां गिरफ्तार
भोपा थाना क्षेत्र के नगला बुजुर्ग गंगनहर पुल पर शुक्रवार देर शाम 15 वर्षीय शीबा को नहर में फेंकने का आरोप उसके पिता फैसल और सौतेली मां साया हसीन पर लगा है। आरोप है कि दोनों शीबा को लेकर जा रहे थे और पुल पर पहले उसका गला दबाने की कोशिश की, फिर नहर में फेंक दिया। बुर्का पहने होने के कारण शीबा पानी में तैरती रही और जौली के निकट सूखे पेड़ को पकड़ लिया। उसके शोर मचाने पर पास से गुजर रहे ग्रामीणों और पुलिस ने उसे नहर से बाहर निकाला। शीबा के चाचा समीर ने फैसल और साया हसीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। खबर के मुताबिक, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।