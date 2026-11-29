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18 सितंबर को बुढ़ाना के ग्रीन हॉस्पिटल में शामली निवासी मनु पुंडीर के डेढ़ वर्षीय पुत्र आदित्य को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान बच्चे की मौत पर परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। हिंदू संघर्ष समिति की ओर से 12 अक्तूबर को सीएमओ कार्यालय पर धरना देकर हॉस्पिटल सील किए जाने की मांग की गई थी।इसके बाद सीएमओ के निर्देश पर हॉस्पिटल सील कर जांच के लिए एसीएमओ डॉ. अशोक कुमार की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। जांच रिपोर्ट में हॉस्पिटल को क्लीन चिट दिये जाने से नाराज बच्चे के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। इसके उपरांत सीएमओ ने एसीएमओ डॉ. दिव्या वर्मा की अध्यक्षता में नया मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच के निर्देश दिये थे। मृतक बालक के पिता की ओर से उपचार के दौरान की हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने और मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराने की भी मांग की गई थी।इसको लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों ने शनिवार को सीएमओ कार्यालय पर जाकर हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठ गए। मृतक बच्चे के पिता मनु पुंडीर ने बताया कि सीएमओ की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया कि उच्च स्तरीय जांच के लिए एडी हैल्थ को पत्र लिखने के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए डीएम को भी लिखा जा रहा है। जिसके उपरांत धरना समाप्त कर दिया गया। अजित सिंह, माला, अंकित शामिल रहे।