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वादी आफताब ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी थी कि सात अप्रैल 2013 को वह केबल लाइन ठीक कर रहा था। उस दौरान आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज की। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से तेजाब फेंका और फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।विचारण के दौरान वादी मुकदमा आफताब और अन्य गवाह अपने बयां से मुकर गए। गवाहों ने अदालत में कहा कि आपसी समझौते के बाद अब उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं बचा है। चिकित्सकीय प्रपत्रों से घटना की पुष्टि हुई लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि हमला इन्हीं आरोपियों ने किया था। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों की विवेचना की। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। ब्यूरो