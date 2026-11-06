मुजफ्फरनगर: महर्षि वाल्मीकि और महाराणा प्रताप चौक के नामकरण को हरी झंडी, बोर्ड बैठक में नोकझोंक

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दिवाली के मद्देनजर नगर पालिका बोर्ड बैठक में करीब 70 करोड़ रुपये के विकास और निर्माण संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान महर्षि वाल्मीकि और महाराणा प्रताप चौक के नामकरण को भी हरी झंडी दी गई। चर्चा किए बिना सभासदों ने सभी प्रस्तावों को पास करने की बात कही। वार्ड सभासद सीमा जैन ने वहलना चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक रखने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने रेलवे रोड तिराहा का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक रखने पर चेयरपर्सन का सम्मान किया। पालिका ईओ पवन कुमार के निर्देश पर 30 सितंबर को एजेंडा जारी किया गया था।

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