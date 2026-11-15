बागपत: मौत के बाद नहीं, जीते जी तेरहवीं कर रहे 80 साल के बलजोर सिंह, 900 लोगों को कराया भोज; ये है वजह

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बागपत के जोहड़ी गांव में 80 वर्षीय बलजोर अपनी तेरहवीं की रस्म जीते जी निभा रहे हैं। आमतौर पर मृत्यु के बाद होने वाले इस आयोजन के लिए उन्होंने रविवार का दिन तय किया है। हवन के बाद करीब 900 लोगों के लिए भोज रखा गया है। साथ ही वह अपनी पगड़ी नाती मुकुल को सौंपेंगे।

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जोहड़ी गांव निवासी बलजोर पुत्र कनक सिंह के घर पर दो दिन से ही भोज की तैयारियां चल रही हैं। आयोजन के लिए आठ हलवाई लगाए गए हैं। घर में बड़े कड़ाहों में सब्जियां तैयार की जा रही हैं। पूड़ी, रायता और लड्डू समेत कई तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। रविवार सुबह हवन हुआ और दोपहर में क्षेत्र के करीब 900 लोग भोज में शामिल होंगे।



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बलजोर ने बताया कि उन्होंने जीवनभर समाज के लोगों के साथ मेलजोल रखा और उनके सुख-दुख में शामिल होते रहे। वह भी कई लोगों के यहां आयोजित भोज में शामिल हुए हैं। अब उनकी इच्छा है कि अपने जीवनकाल में ही समाज के लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराएं। वह इस आयोजन को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तेरहवीं की रस्म जीते जी करने का निर्णय लिया।

