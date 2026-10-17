मां कात्यायनी का पूजन

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वैश्य समाज उत्तर प्रदेश महिला संगठन की ओर से श्रीराम मंदिर में मां कात्यायनी का उत्सव मनाया गया। इस दौरान मां का सोलह शृंगार कर कीर्तन किया गया। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन कर मां का गुणगान किया। अंत में भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।

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