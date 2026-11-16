उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने किया छठ व्रत का पारण

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रामगंगा विहार स्थित रामगंगा नदी के घाट पर सोमवार सुबह छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तड़के से ही व्रती महिलाएं नदी के पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना करने लगीं। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

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