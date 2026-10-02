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वार्ड बॉय नहीं मिला तो मरीज को खुद स्ट्रेचर पर ले गए तीमारदार

अमित शर्मा

Updated Fri, 02 Oct 2026 07:15 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 07:15 PM IST







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मुरादाबाद जिला अस्पताल में कुंदरकी से उपचार के लिए आए मरीज को वार्ड तक ले जाने के लिए परिवार के लोगों को खुद स्ट्रेचर खींचना पड़ा। वार्ड बॉय नहीं मिलने पर तीमारदार मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल के अंदर जाते नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है। ... और पढ़ें

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