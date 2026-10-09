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लाइनपार में रामलीला के मंचन में दिखाई जनकपुरी की भव्यता

अमित शर्मा

Updated Fri, 09 Oct 2026 08:09 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 08:09 PM IST







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लाइनपार क्षेत्र में आयोजित रामलीला में कलाकारों ने जनकपुरी शहर का मंचन किया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को रामायण के प्रसंग से रूबरू कराया। मंचन देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। ... और पढ़ें

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