मुरादाबाद में दो गेस्ट में लगी भीषण आग: रेलवे स्टेशन के पास हादसा, यात्रियों ने भागकर बचाई जान, पढ़ें आपबीती

रेलवे स्टेशन के गेट संख्या दो के सामने बुधवार रात दास और विक्रम गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई। दोनों गेस्ट हाउस में ठहरे 10 लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई लेकिन सामान सभी का जल गया। हाईवे किनारे स्थित गेस्ट हाउस से उठती लपटों को देख ट्रैफिक रोक दिया गया। दमकल की छह गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की शुरुआत गेस्ट हाउस के भूतल पर चल रहे पीसीओ में शॉर्ट सर्किट से हुई। देखते-देखते पहली मंजिल के हॉल तक आग पहुंच गई। आग का विकराल रूप देख आसपास की दुकानों को खाली कराना पड़ा।

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