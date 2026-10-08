रामपुर में दिनदहाड़े हत्या: पत्नी-बेटी को दवा दिलाकर घर आ रहा था संदीप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां
रामपुर के डिबडिबा गांव में बाइक सवार तीन हमलावरों ने रंजिश में संदीप सिंह चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने पांच राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानें बंद हो गईं।
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रंजिश के चलते उत्तराखंड सीमा से सटे कोतवाली क्षेत्र के डिबडिबा गांव में बृहस्पतिवार सुबह बाइक सवार तीन हमलावरों ने गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में निरुद्ध रहे संदीप सिंह चौहान उर्फ सनी उर्फ सानिया (30) की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ पांच गोलियां दागीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर तीन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। एसपी अनिल कुमार सिसोदिया ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया है। बरेली जिले के थाना मीरगंज के गांव मोहम्मदपुर निवासी तेजपाल सिंह चौहान कोतवाली क्षेत्र के उत्तराखंड सीमा से सटे गांव डिबडिबा स्थित मलिक फार्म पर रहकर मजदूरी करते हैं।
हत्या से पहले बाजार में काफी चहल-पहल थी। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनते ही बाजार में सनसनी फैल गई। दुकानदारों ने आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर दीं। लोग इधर-उधर भागने लगे। करीब आधे घंटे तक बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। बाद में पुलिस के आने पर लोगों ने दुकानें खोलीं, लेकिन लोग सहमे हुए थे।