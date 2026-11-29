{"_id":"6b0c38e5e20a00a3d20bb8c6","slug":"video-students-participated-in-the-saaj-event-at-methodist-inter-college-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज में साज कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज में साज कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग

Vimal Sharma

Updated Sun, 29 Nov 2026 08:08 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 08:08 PM IST







Link Copied



मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज में साज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी कला और रचनात्मकता दिखाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन