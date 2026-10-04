सपा ने निकाला पैदल मार्च, सीईसी का फूंका पुतला

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लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के तहत सपाइयों ने रविवार को पार्टी कार्यालय से सिविल लाइंस आंबेडकर पार्क तक वोट बचाओ देश बचाओ मार्च निकाला। नारेबाजी के बीच सपाइयों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और पुलिस नोकझोंक भी हुई।

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