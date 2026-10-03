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यूपी: 38 मीटर दूर शटर, 50 मीटर तक पहुंचा कांच, पिज्जा रेस्टोरेंट में किस कारण हुआ धमाका अब तक सच न आया सामने

Sat, 03 Oct 2026 03:56 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 03 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

मुरादाबाद में पिज्जा रेस्टोरेंट में धमाका हुआ। दीवारों में आई दरारें आ गईं। शटर उड़ गया। मालिक और महिला समेत पांच घायल हो गए। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है।
 

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Explosion at a pizza restaurant in Moradabad, walls cracked, shutters blown off
मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में धमाका - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

मुरादाबाद के कांठ रोड पर शेरुआ चौराहे पर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में हुए ब्लॉस्ट ने आस-पड़ोस के क्षेत्र को हिला दिया। दुकानों और मकानों में दरारें पड़ गईं लेकिन अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि ब्लॉस्ट किस कारण हुआ। इसका सच जानने के लिए बम निरोधक दल, एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं।



रेस्टोरेंट में विस्फोटक सामान रखा था या फिर आतिशबाजी सामग्री रखी थी। पुलिस अधिकारी साफ कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में गैस सिलिंडर में धमाका हुआ था लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि उसके पास दो ही गैस सिलिंडर थे लेकिन उनमें धमाका नहीं हुआ है।
Explosion at a pizza restaurant in Moradabad, walls cracked, shutters blown off
मुरादाबाद के पिज्जा रेस्टोरेंट में धमाका - फोटो : संवाद

रेस्टोरेंट में लगा एसी भी नहीं फटा है। लेकिन धमाके की वजह से गिरा है। पिज़्ज़ा बनाने वाली मशीन में ज्यादा नुकसान नहीं है। पहले पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और दमकल विभाग की टीम बुला ली। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और नमूने जुटाए हैं। इसके अलावा बम निरोधक दल ने घंटों जांच-पड़ताल की। डॉग स्क्वायड भी बुला लिया गया।

Explosion at a pizza restaurant in Moradabad, walls cracked, shutters blown off
मुरादाबाद के पिज्जा रेस्टोरेंट में धमाका - फोटो : संवाद

एलआईयू, एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंची अपने-अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है। टीमों को मौके से गैस सिलिंडर में ब्लॉस्ट होने जैसे साक्ष्य मौके से नहीं मिले हैं। बम निरोधक दल और फोरेंसिक ने मौके से नमूने जुटाए हैं। जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस और अन्य टीमें भी इसकी जानकारी जुटाने में लगी हैं रेस्टोरेंट में कौन-कौन लोग आते थे।

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Explosion at a pizza restaurant in Moradabad, walls cracked, shutters blown off
मुरादाबाद के पिज्जा रेस्टोरेंट में धमाका - फोटो : संवाद

38 मीटर दूर शटर और 50 मीटर तक पहुंचा कांच
धमाका इतना तेज हुआ था कि एक क्विंटल से ज्यादा वजन का शटर उखड़कर 38 मीटर दूर जाकर गिरा। वहीं कांच के शीशे चकनाचूर हो गया था और धमाके के बाद कांच भी 50 मीटर तक गया। कांच सड़कों पर फैला पड़ा था। धमाके के साथ-साथ दुकान का काफी सामान उड़ गया। कांच और शटर की चपेट में आकर कई लोग घायल हुए।

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Explosion at a pizza restaurant in Moradabad, walls cracked, shutters blown off
मुरादाबाद के पिज्जा रेस्टोरेंट में धमाका - फोटो : संवाद

दवाई लेने आए थे घायल गए बिजनौर के चांदपुर सैदवार निवासी रविंद्र की पत्नी आंचल की तबीयत खराब थी। शुक्रवार को दंपती बाइक से मुरादाबाद में डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे थे। शेरुआ चौराहे से गुजर रहे थे इसी दौरान धमाका हो गया। शटर उनकी बाइक से टकरा गया। जिससे दोनों लोग सड़क पर बाइक समेत गिर गए। शटर लगने से महिला का हाथ और पैर जबकि रविंद्र के हाथ की उंगली में चोट आई।

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