भाजपा का सर्वे: कितनी है नाराजगी, कैसी है सरकार की कार्यप्रणाली? टीम पूछेगी ये सवाल; तभी फाइनल होगा उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए करीब तीन महीने बाद भाजपा का चौथा सर्वे शुरू हो गया है। इस बार सर्वे का दायरा बड़ा होगा। साथ ही दावेदारों की संख्या भी अधिक है। नगर-देहात विधानसभा में तीस टीमें काम करेंगी। जो हर बूथ से लेकर वार्ड तक और हर वर्ग से लेकर हर बिरादरी में जाकर दावेदारों का फीडबैक लेंगी।

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करीब महीने भर चलने वाला यह चौथा सर्वे दावेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसके लिए पार्टी लखनऊ और दिल्ली की अलग-अलग एजेंसियों से टिकट के दावेदारों के नाम पर सर्वे करा रही है। विज्ञापन



ताकि जिताऊ प्रत्याशियों का चयन हो सके। साथ ही पार्टी और सरकार का भी फीडबैक मिल सके। भाजपा अभी तक तीन सर्वे करा चुकी है। इसमें जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए करीब 20 दावेदारों के नाम सामने आए थे। हालांकि तीसरे सर्वे के बाद दावेदारों की संख्या बढ़कर करीब 40 पहुंच गई है। करीब महीने भर चलने वाला यह चौथा सर्वे दावेदारों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसके लिए पार्टी लखनऊ और दिल्ली की अलग-अलग एजेंसियों से टिकट के दावेदारों के नाम पर सर्वे करा रही है।ताकि जिताऊ प्रत्याशियों का चयन हो सके। साथ ही पार्टी और सरकार का भी फीडबैक मिल सके। भाजपा अभी तक तीन सर्वे करा चुकी है। इसमें जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए करीब 20 दावेदारों के नाम सामने आए थे। हालांकि तीसरे सर्वे के बाद दावेदारों की संख्या बढ़कर करीब 40 पहुंच गई है।

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