{"_id":"6b0c379e1f3427d8410be4b2","slug":"video-railway-closes-the-path-colony-residents-face-trouble-with-movement-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेलवे ने रास्ता किया बंद, आवागमन को लेकर परेशान कॉलोनी के लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेलवे ने रास्ता किया बंद, आवागमन को लेकर परेशान कॉलोनी के लोग
हरथला कॉलोनी में रेलवे की ओर से रास्ता बंद किए जाने से आसपास के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटेल नगर शिव मंदिर, प्राथमिक विद्यालय भोगपुर मिठौनी समेत आसपास के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने से उनका रोजाना का आवागमन प्रभावित हो गया है। लोगों को आने-जाने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए रेलवे से रास्ता खुलवाने की मांग की है। उनका कहना है कि रास्ता बंद होने से स्कूली बच्चों और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।