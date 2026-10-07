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मुरादाबाद में भूकंप के झटकों से सहमे लोग, घरों से निकलकर खुले में पहुंचे

अमित शर्मा

Updated Wed, 07 Oct 2026 07:10 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 07:10 PM IST







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रात भूकंप के झटकों से मुरादाबाद में लोग सहम गए। अचानक धरती हिलने का अहसास होते ही कई लोग घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों पर पहुंच गए। भूकंप की तीव्रता 4.9 बताई गई है। ... और पढ़ें

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