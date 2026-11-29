{"_id":"6b0c37a59936b4d91201afca","slug":"video-people-arrived-at-mh-college-to-get-errors-in-their-names-on-the-voter-list-corrected-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वोटर लिस्ट में नाम की त्रुटियां ठीक कराने एमएच कॉलेज पहुंचे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लाजपत नगर स्थित एमएच कॉलेज में वोटर लिस्ट में नाम की गलतियां ठीक कराने के लिए लोग पहुंचे। यहां बीएलओ ने लोगों के नाम और अन्य विवरणों की जांच कर संशोधन की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान मतदाता सूची में नाम की त्रुटियां दुरुस्त कराने के लिए लोगों की आवाजाही लगी रही।

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