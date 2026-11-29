{"_id":"6b0c38d56fc0b30a080ed130","slug":"video-honoring-senior-citizens-at-mh-degree-college-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"एमएच डिग्री कॉलेज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एमएच डिग्री कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर उनके अनुभवों और समाज के प्रति योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की धरोहर हैं और उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

... और पढ़ें