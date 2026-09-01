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झमाझम बारिश से शहर में जलभराव, सड़कों पर थमा आवागमन

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:09 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:09 PM IST







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मुरादाबाद में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में लोगों को घरों से निकलने में भी दिक्कत हुई। ... और पढ़ें

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