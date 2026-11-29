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कटघर स्थित प्रभात मार्केट रोड पर कर्मचारी बीमा औषधालय बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाज कराने पहुंचे लोग कई घंटे तक औषधालय खुलने का इंतजार करते रहे। मरीजों का कहना था कि समय से इलाज नहीं मिलने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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