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कोर्ट रोड पर नशे में कार सवार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, मची अफरा-तफरी
कोर्ट रोड पर रविवार शाम अफरा-तफरी मच गई, जब नशे में कार चला रहे एक युवक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। अचानक हुई टक्कर से सड़क पर मौजूद लोगों में खलबली मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक नशे की हालत में था और वाहन को तेज गति से चला रहा था। इस दौरान उसने रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।
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