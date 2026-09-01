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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   DM holds meeting with Lekhpals at Panchayat Bhawan; reviews revenue-related work

पंचायत भवन में लेखपालों के साथ डीएम ने की बैठक, राजस्व कार्यों की समीक्षा

Tue, 01 Sep 2026 07:00 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:00 PM IST
DM holds meeting with Lekhpals at Panchayat Bhawan; reviews revenue-related work
पंचायत भवन में जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने लेखपालों के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों में भूमि संबंधी मामलों, वरासत, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्र और अन्य राजस्व कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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