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पंचायत भवन में लेखपालों के साथ डीएम ने की बैठक, राजस्व कार्यों की समीक्षा

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:00 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:00 PM IST







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पंचायत भवन में जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने लेखपालों के साथ बैठक कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों में भूमि संबंधी मामलों, वरासत, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्र और अन्य राजस्व कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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