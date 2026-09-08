यूपी: धनतेरस पर चमकेगी पीतलनगरी, देशभर में 650 करोड़ के बर्तन कारोबार का लक्ष्य, 10 नई डिजाइन इस बार खास

हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ बर्तनों के लिए भी पहचाने जाने वाले मुरादाबाद के कारखानों में इन दिनों मशीनों की रफ्तार तेज है। कारीगरों के हाथ भी रुक नहीं रहे हैं। सबके जुटने का उद्देश्य धनतेरस से लेकर दिवाली तक का बर्तन कारोबार है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इन त्योहारों पर देश के कई राज्यों के प्रमुख बाजारों में मुरादाबाद के बर्तनों की चमक नजर आएगी। अलग-अलग शहरों से मिले ऑर्डरों के आधार पर इस दिवाली पीतलनगरी से 650 करोड़ रुपये का बर्तन कारोबार तय माना जा रहा है।शहर में करूला, जयंतीपुर, बरबालान, पीतलनगरी, कटघर, जामा मस्जिद के आसपास 850 से अधिक कारखानों और उत्पादन इकाइयों में इन दिनों सिर्फ बर्तन ही तैयार किए जा रहे हैं। दूसरे शहरों के बड़े दुकानदारों को थोक में बर्तन बेचने मुरादाबाद के करीब 550 कारोबारी कारखानों से तैयार हुए माल को पैक कराने और ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियों में जुटे हैं। यह कारोबारी बताते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर बिक्री केलिए बर्तनों की थोक खरीद और सप्लाई सितंबर से ही शुरू हो जाती है।विभिन्न शहरों के कारोबारी इन दिनों सप्लाई लेकर इन्हें उन व्यापारियों और दुकानदारों तक पहुंचाते हैं, जहां आम लोग बर्तन खरीदते हैं। खरीद-फरोख्त की इस लंबी चेन और दूसरे राज्यों तक सप्लाई जाने में लगने वाले वक्त के कारण यह काम त्योहार से कुछ माह पहले ही रफ्तार पकड़ लेता है। बर्तनों के बड़े कारोबारियों ने बताया कि मुरादाबाद से बिहार, गुजरात, पंजाब, दिल्ली के लिए बर्तनों की खेप भेजी जा रही है। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई शहरों तक भी यहां से बर्तन जाते हैं।बर्तन कारोबारियों ने बताया कि ग्राहकों की बदलती जरूरतों और पसंद को ध्यान में रखकर इस बार के बर्तन बाजार में 10 नई डिजाइन देखने को मिलेंगी। इनमें स्टील की थाली में दूसरे रंग की आभा और डिजाइन प्रमुख है।